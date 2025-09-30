Softvérový inžinier odmeňovanie in Pune Metropolitan Region v Acquia dosahuje ₹2.17M za year pre Software Engineer. Mediánový yearný kompenzačný balík in Pune Metropolitan Region dosahuje ₹2.81M. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Acquia. Posledná aktualizácia: 9/30/2025
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
Software Engineer
₹2.17M
₹2.17M
₹0
₹0
Senior Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Staff Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Principal Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Spoločnosť
Názov úrovne
Roky skúseností
Celková kompenzácia
|Nenašli sa žiadne platy
