Acquia
Acquia Softvérový inžinier Platy v Pune Metropolitan Region

Softvérový inžinier odmeňovanie in Pune Metropolitan Region v Acquia dosahuje ₹2.17M za year pre Software Engineer. Mediánový yearný kompenzačný balík in Pune Metropolitan Region dosahuje ₹2.81M. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Acquia. Posledná aktualizácia: 9/30/2025

Priemer Odmeňovanie podľa Úroveň
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
Software Engineer
(Začiatočnícka úroveň)
₹2.17M
₹2.17M
₹0
₹0
Senior Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Staff Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Principal Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Zobraziť 1 Viac úrovní
₹13.95M

Najnovšie odoslané platy
Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Aké sú kariérne úrovne v Acquia?

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Softvérový inžinier v Acquia in Pune Metropolitan Region predstavuje ročnú celkovú odmenu ₹5,432,407. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Acquia pre pozíciu Softvérový inžinier in Pune Metropolitan Region je ₹2,806,207.

Ďalšie zdroje