Accton Technology
Accton Technology Hardvérový inžinier Platy

Mediánový Hardvérový inžinier kompenzačný balík in Taiwan v Accton Technology dosahuje NT$1.64M za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Accton Technology. Posledná aktualizácia: 10/28/2025

Mediánový balík
Accton Technology
Power Design
Hsin-chu, TP, Taiwan
Celkom za rok
NT$1.64M
Úroveň
Advance Engineer
Základný plat
NT$1.64M
Stock (/yr)
NT$0
Bonus
NT$0
Roky v spoločnosti
1 Rok
Roky skúseností
7 Roky
Aké sú kariérne úrovne v Accton Technology?
Najnovšie odoslané platy
Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Hardvérový inžinier v Accton Technology in Taiwan predstavuje ročnú celkovú odmenu NT$2,162,251. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Accton Technology pre pozíciu Hardvérový inžinier in Taiwan je NT$1,181,817.

