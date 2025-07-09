Adresár Spoločností
Accor
Accor Platy

Platový rozsah Accor sa pohybuje od $29,383 v celkovej kompenzácii ročne pre Copywriter in Spain na spodnom konci do $72,648 pre Analytik kybernetickej bezpečnosti in France na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Accor. Naposledy aktualizované: 8/15/2025

$160K

Administratívny asistent
$29.8K
Copywriter
$29.4K
Projektový manažér
$69K

Analytik kybernetickej bezpečnosti
$72.6K
Softvérový inžinier
$69.6K
FAQ

Rolul cel mai bine plătit raportat la Accor este Analytik kybernetickej bezpečnosti at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $72,648. Aceasta include salariul de bază, precum și orice compensație potențială de acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Accor este $69,021.

