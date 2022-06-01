Adresár Spoločností
Accion Labs
Accion Labs Platy

Platový rozsah Accion Labs sa pohybuje od $6,474 v celkovej kompenzácii ročne pre Personálny nábor na spodnom konci do $388,050 pre Architekt riešení na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Accion Labs. Naposledy aktualizované: 8/15/2025

$160K

Softvérový inžinier
Median $17.7K
Dátový vedec
$18.3K
Produktový manažér
$28.7K

Personálny nábor
$6.5K
Predaj
$244K
Architekt riešení
$388K
Technický manažér programu
$35.5K
FAQ

The highest paying role reported at Accion Labs is Architekt riešení at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $388,050. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Accion Labs is $28,720.

