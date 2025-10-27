Adresár spoločností
Priemerné Softvérový inžinier celkové odmeňovanie in United Arab Emirates v Abu Dhabi Investment Authority sa pohybuje od AED 522K do AED 744K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Abu Dhabi Investment Authority. Posledná aktualizácia: 10/27/2025

Priemerná celková odmena

AED 598K - AED 700K
United Arab Emirates
Bežný rozsah
Možný rozsah
AED 522KAED 598KAED 700KAED 744K
Bežný rozsah
Možný rozsah

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Softvérový inžinier v Abu Dhabi Investment Authority in United Arab Emirates predstavuje ročnú celkovú odmenu AED 744,140. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Abu Dhabi Investment Authority pre pozíciu Softvérový inžinier in United Arab Emirates je AED 521,534.

