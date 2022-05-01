Adresár spoločností
Abrigo
Abrigo Platy

Platy Abrigo sa pohybujú od $94,565 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Produktový manažér na spodnej hranici až po $154,000 pre Softvérový inžinier na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Abrigo. Posledná aktualizácia: 10/10/2025

$160K

Softvérový inžinier
Median $154K

Full-Stack softvérový inžinier

Zákaznícky servis
$141K
Produktový manažér
$94.6K

Architekt riešení
$151K
Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v Abrigo predstavuje Softvérový inžinier s ročnou celkovou odmenou $154,000. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Abrigo je $146,000.

