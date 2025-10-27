Adresár spoločností
Abra
Abra Softvérový inžinier Platy

Mediánový Softvérový inžinier kompenzačný balík in Israel v Abra dosahuje ₪227K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Abra. Posledná aktualizácia: 10/27/2025

Mediánový balík
company icon
Abra
Software Engineer
Raanana, HM, Israel
Celkom za rok
₪227K
Úroveň
Junior
Základný plat
₪227K
Stock (/yr)
₪0
Bonus
₪0
Roky v spoločnosti
2 Roky
Roky skúseností
2 Roky
Aké sú kariérne úrovne v Abra?
Najnovšie odoslané platy
Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Nenašli sa žiadne platy
Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Softvérový inžinier v Abra in Israel predstavuje ročnú celkovú odmenu ₪414,480. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Abra pre pozíciu Softvérový inžinier in Israel je ₪237,197.

