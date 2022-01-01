Adresár Spoločností
ABOUT YOU
Pracujete tu? Nárokujte si svoju spoločnosť

ABOUT YOU Platy

Platový rozsah ABOUT YOU sa pohybuje od $65,128 v celkovej kompenzácii ročne pre Projektový manažér na spodnom konci do $92,656 pre Produktový dizajnér na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov ABOUT YOU. Naposledy aktualizované: 8/11/2025

$160K

Dostanete zaplatené, nebudete oklamaní

Vyjednali sme tisíce ponúk a pravidelne dosahujeme zvýšenie o 30 tisíc $ (niekedy 300 tisíc $+).Dajte si vyjednať plat alebo váš životopis skontrolovaný skutočnými expertmi - náborármi, ktorí to robia denne.

Softvérový inžinier
Median $69.8K
Dátový analytik
$70.3K
Dátový vedec
$69.4K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Produktový dizajnér
$92.7K
Produktový manažér
$81.5K
Projektový manažér
$65.1K
Chýba vaša pozícia?

Hľadať všetky platy na našej stránke kompenzácií alebo pridajte svoj plat aby ste pomohli odomknúť stránku.


FAQ

Najvyššie platená pozícia nahlásená v ABOUT YOU je Produktový dizajnér at the Common Range Average level s ročnou celkovou kompenzáciou $92,656. To zahŕňa základný plat, ako aj akúkoľvek potenciálnu akciovú kompenzáciu a bonusy.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v ABOUT YOU je $70,053.

Odporúčané ponuky práce

    Nenašli sa žiadne odporúčané ponuky práce pre ABOUT YOU

Súvisiace spoločnosti

  • Zalando
  • Lyst
  • Jane
  • Tradesy
  • Touch of Modern
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje