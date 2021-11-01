Adresár spoločností
Abnormal AI
Abnormal AI Platy

Platy Abnormal AI sa pohybujú od $67,409 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Technický programový manažér na spodnej hranici až po $623,603 pre Ľudské zdroje na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Abnormal AI. Posledná aktualizácia: 11/14/2025

Softvérový inžinier
P1 $179K
P2 $201K
P3 $229K
P4 $295K
P5 $337K

Backend softvérový inžinier

Produktový manažér
Median $200K
Analytik kybernetickej bezpečnosti
Median $181K

Ľudské zdroje
$624K
Marketing
$208K
Marketingové operácie
$214K
Recruiter
$199K
Predaj
$236K
Manažér softvérového inžinierstva
$585K
Technický programový manažér
$67.4K
Harmonogram Vestingu

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

V spoločnosti Abnormal AI podliehajú Akciové/kapitálové granty 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (2.08% mesačne)

Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v Abnormal AI predstavuje Ľudské zdroje at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $623,603. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Abnormal AI je $210,816.

