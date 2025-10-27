Adresár spoločností
Mediánový Produktový dizajnér kompenzačný balík in United States v AbleTo dosahuje $161K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky AbleTo. Posledná aktualizácia: 10/27/2025

Mediánový balík
company icon
AbleTo
Product Designer
hidden
Celkom za rok
$161K
Úroveň
hidden
Základný plat
$140K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$21K
Roky v spoločnosti
2-4 Roky
Roky skúseností
5-10 Roky
Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Produktový dizajnér v AbleTo in United States predstavuje ročnú celkovú odmenu $194,700. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v AbleTo pre pozíciu Produktový dizajnér in United States je $171,000.

