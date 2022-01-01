Adresár spoločností
ABBYY
ABBYY Platy

Platy ABBYY sa pohybujú od $36,116 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Informačný technológ (IT) na spodnej hranici až po $111,543 pre Manažér softvérového inžinierstva na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov ABBYY. Posledná aktualizácia: 9/8/2025

$160K

Softvérový inžinier
Median $80K
Obchodný analytik
$93.6K
Korporátny rozvoj
$39.2K

Zákaznícky servis
$36.4K
Informačný technológ (IT)
$36.1K
Marketing
$46.6K
Produktový manažér
$78.2K
Projektový manažér
$72.1K
Manažér softvérového inžinierstva
$112K
Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v ABBYY predstavuje Manažér softvérového inžinierstva at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $111,543. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v ABBYY je $72,136.

