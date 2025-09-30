Softvérový inžinier odmeňovanie in Milan Metro Area v ABB dosahuje €54.4K za year pre Software Engineer. Mediánový yearný kompenzačný balík in Milan Metro Area dosahuje €54.2K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky ABB. Posledná aktualizácia: 9/30/2025
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
Associate Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Software Engineer
€54.4K
€51K
€0
€3.4K
Senior Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Lead Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Spoločnosť
Názov úrovne
Roky skúseností
Celková kompenzácia
|Nenašli sa žiadne platy
