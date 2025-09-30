Softvérový inžinier odmeňovanie in Italy v ABB sa pohybuje od €43.4K za year pre Associate Software Engineer do €50.2K za year pre Software Engineer. Mediánový yearný kompenzačný balík in Italy dosahuje €43.4K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky ABB. Posledná aktualizácia: 9/30/2025
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
Associate Software Engineer
€43.4K
€38K
€0
€5.4K
Software Engineer
€50.2K
€47.9K
€0
€2.3K
Senior Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Lead Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Spoločnosť
Názov úrovne
Roky skúseností
Celková kompenzácia
|Nenašli sa žiadne platy
