ABB Softvérový inžinier Platy v Greater Zurich Area

Softvérový inžinier odmeňovanie in Greater Zurich Area v ABB dosahuje CHF 122K za year pre Software Engineer. Mediánový yearný kompenzačný balík in Greater Zurich Area dosahuje CHF 118K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky ABB. Posledná aktualizácia: 9/30/2025

Priemer Odmeňovanie podľa Úroveň
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
Associate Software Engineer
(Začiatočnícka úroveň)
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
Software Engineer
CHF 122K
CHF 122K
CHF 0
CHF 0
Senior Software Engineer
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
Lead Software Engineer
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
Najnovšie odoslané platy
Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Nenašli sa žiadne platy
Platy stážistov

Aké sú kariérne úrovne v ABB?

Zahrnuté pozície

Sieťový inžinier

Často kladené otázky

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Softvérový inžinier en ABB in Greater Zurich Area está en una compensación total anual de CHF 137,784. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en ABB para el puesto de Softvérový inžinier in Greater Zurich Area es CHF 100,680.

Ďalšie zdroje