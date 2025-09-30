Produktový dizajnér odmeňovanie in Philadelphia Area v ABB dosahuje $94K za year pre Product Designer. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky ABB. Posledná aktualizácia: 9/30/2025
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
Associate Product Designer
$ --
$ --
$ --
$ --
Product Designer
$94K
$94K
$0
$0
Senior Product Designer
$ --
$ --
$ --
$ --
Lead Product Designer
$ --
$ --
$ --
$ --
Spoločnosť
Názov úrovne
Roky skúseností
Celková kompenzácia
|Nenašli sa žiadne platy
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***