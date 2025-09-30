Adresár spoločností
ABB
Pracujete tu? Registrujte svoju spoločnosť
    Levels FYI Logo
  • Platy
  • Finančný analytik

  • Všetky platy Finančný analytik

  • Greater Bengaluru

ABB Finančný analytik Platy v Greater Bengaluru

Mediánový Finančný analytik kompenzačný balík in Greater Bengaluru v ABB dosahuje ₹807K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky ABB. Posledná aktualizácia: 9/30/2025

Mediánový balík
company icon
ABB
Financial Analyst
Bengaluru, KA, India
Celkom za rok
₹807K
Úroveň
hidden
Základný plat
₹807K
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Roky v spoločnosti
0-1 Roky
Roky skúseností
0-1 Roky
Aké sú kariérne úrovne v ABB?

₹13.94M

Získaj správny plat, nie len sľuby

Vyrokovali sme tisíce ponúk a pravidelne dosahujeme zvýšenie o 30 000+ USD (niekedy aj 300 000+ USD). Nechaj si vyrokovať plat alebo si nechaj skontrolovať životopis skutočnými expertmi - recruitermi, ktorí to robia každý deň.

Najnovšie odoslané platy
PridaťPridať platPridať odmeňovanie

Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Nenašli sa žiadne platy
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportovať údajeZobraziť voľné pozície

Prispieť

Získajte overené platy do vašej schránky

Prihláste sa na odber overených Finančný analytik ponúk.Dostanete rozpis detailov kompenzácie e-mailom. Dozvedieť sa viac

Táto stránka je chránená pomocou reCAPTCHA a Google Zásady ochrany osobných údajov a Podmienky používania sa uplatňujú.

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Finančný analytik v ABB in Greater Bengaluru predstavuje ročnú celkovú odmenu ₹1,288,873. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v ABB pre pozíciu Finančný analytik in Greater Bengaluru je ₹750,653.

Odporúčané pozície

    Neboli nájdené žiadne odporúčané pozície pre ABB

Súvisiace spoločnosti

  • Siemens
  • Mentor Graphics
  • Richemont
  • Schneider Electric
  • DXC Technology
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje