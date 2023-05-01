Adresár Spoločností
Aaptiv
    • O nás

    Aaptiv provides digital health and wellness coaching to individuals, companies, and organizations with a fast-growing community of members who take on average 20,000 of Aaptiv's exclusive classes each day across 15 categories. Aaptiv has transformed corporate fitness & wellness benefit programs to deliver personalized, high-quality fitness for each individual in an organization. Aaptiv members have unlimited, on-demand access to thousands of audio and video workouts and structured programs across 15 categories.

    http://www.aaptiv.com
    Webstránka
    2015
    Rok založenia
    126
    # Zamestnancov
    $10M-$50M
    Odhadovaný príjem
    Sídlo

