A123 Systems
A123 Systems Platy

Platový rozsah A123 Systems sa pohybuje od $29,850 v celkovej kompenzácii ročne pre Softvérový inžinier na spodnom konci do $149,250 pre Dátový vedec na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov A123 Systems. Naposledy aktualizované: 8/12/2025

$160K

Chemický inžinier
Median $125K
Dátový vedec
$149K
Softvérový inžinier
$29.9K

Plán nadobudnutia práv

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

V spoločnosti A123 Systems podliehajú Granty akcií/equity 4-ročnému plánu nadobudnutia práv:

  • 25% nadobúda sa v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda sa v 2nd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda sa v 3rd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda sa v 4th-ROK (2.08% mesačne)

FAQ

Najvyššie platená pozícia nahlásená v A123 Systems je Dátový vedec at the Common Range Average level s ročnou celkovou kompenzáciou $149,250. To zahŕňa základný plat, ako aj akúkoľvek potenciálnu akciovú kompenzáciu a bonusy.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v A123 Systems je $125,000.

