9fin
    • O nás

    9fin is an AI-based financial data platform that offers market intelligence, covenant analysis, and AI-powered search capabilities for bond and loan documents in the leveraged finance industry.

    https://9fin.com
    Webstránka
    2016
    Rok založenia
    150
    # Zamestnancov
    $10M-$50M
    Odhadovaný príjem
    Sídlo

    Ďalšie zdroje