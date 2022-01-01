Adresár spoločností
84.51˚
84.51˚ Platy

Platy 84.51˚ sa pohybujú od $80,400 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Marketingové operácie na spodnej hranici až po $252,000 pre Produktový manažér na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov 84.51˚. Posledná aktualizácia: 9/7/2025

$160K

Dátový vedec
Median $123K
Softvérový inžinier
Median $140K

Full-Stack softvérový inžinier

Dátový inžinier

Výskumný vedec

Predaj
Median $105K

Produktový manažér
Median $252K
Marketingové operácie
$80.4K
Manažér softvérového inžinierstva
$241K
Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v 84.51˚ predstavuje Produktový manažér s ročnou celkovou odmenou $252,000. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v 84.51˚ je $131,600.

