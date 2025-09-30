Adresár spoločností
7-Eleven
7-Eleven Softvérový inžinier Platy v Greater Dallas Area

Softvérový inžinier odmeňovanie in Greater Dallas Area v 7-Eleven sa pohybuje od $136K za year pre Software Engineer II do $171K za year pre Lead Software Engineer. Mediánový yearný kompenzačný balík in Greater Dallas Area dosahuje $156K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky 7-Eleven. Posledná aktualizácia: 9/30/2025

Priemer Odmeňovanie podľa Úroveň
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
Software Engineer I
(Začiatočnícka úroveň)
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer II
$136K
$129K
$0
$6.7K
Senior Software Engineer
$162K
$143K
$0
$19.2K
Lead Software Engineer
$171K
$158K
$0
$12.5K
Najnovšie odoslané platy
Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Nenašli sa žiadne platy
Aké sú kariérne úrovne v 7-Eleven?

Zahrnuté pozície

Full-Stack softvérový inžinier

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Softvérový inžinier v 7-Eleven in Greater Dallas Area predstavuje ročnú celkovú odmenu $173,500. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v 7-Eleven pre pozíciu Softvérový inžinier in Greater Dallas Area je $157,000.

