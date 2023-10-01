Adresár spoločností
6point6
Pracujete tu? Registrujte svoju spoločnosť

6point6 Platy

Platy 6point6 sa pohybujú od $69,000 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Softvérový inžinier na spodnej hranici až po $170,439 pre Manažér softvérového inžinierstva na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov 6point6. Posledná aktualizácia: 10/10/2025

$160K

Získaj správny plat, nie len sľuby

Vyrokovali sme tisíce ponúk a pravidelne dosahujeme zvýšenie o 30 000+ USD (niekedy aj 300 000+ USD). Nechaj si vyrokovať plat alebo si nechaj skontrolovať životopis skutočnými expertmi - recruitermi, ktorí to robia každý deň.

Softvérový inžinier
Median $69K
Dátový vedec
$141K
Manažér softvérového inžinierstva
$170K

How has AI impacted you at work?

I see more and more talk about how AI will change the way we work, or how AI will replace more and more people in the coming years, and I'm curious to see what impact AI has actually had in your day-to-day.

I'll go first: AI has marginally improved my ability to solve problems at work because it helps me debug code, but only after I give it a ton of context. Usually, ha...

45 18
45 18
Architekt riešení
$133K
Chýba vám vaša pozícia?

Vyhľadajte všetky platy na našej stránke s odmeňovaním alebo pridajte svoj plat aby ste pomohli odomknúť stránku.


Často kladené otázky

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti 6point6 je Manažér softvérového inžinierstva at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $170,439. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti 6point6 je $136,993.

Odporúčané pozície

    Neboli nájdené žiadne odporúčané pozície pre 6point6

Súvisiace spoločnosti

  • Stripe
  • Tesla
  • Facebook
  • Roblox
  • PayPal
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje