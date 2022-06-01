Adresár spoločností
66degrees
Pracujete tu? Registrujte svoju spoločnosť

66degrees Platy

Platy 66degrees sa pohybujú od $131,340 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Produktový dizajnér na spodnej hranici až po $250,848 pre Architekt riešení na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov 66degrees. Posledná aktualizácia: 9/7/2025

$160K

Získaj správny plat, nie len sľuby

Vyrokovali sme tisíce ponúk a pravidelne dosahujeme zvýšenie o 30 000+ USD (niekedy aj 300 000+ USD). Nechaj si vyrokovať plat alebo si nechaj skontrolovať životopis skutočnými expertmi - recruitermi, ktorí to robia každý deň.

Softvérový inžinier
Median $138K
Dátový vedec
$181K
Produktový dizajnér
$131K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

65 10
65 10
Projektový manažér
$181K
Predaj
$229K
Manažér softvérového inžinierstva
$219K
Architekt riešení
$251K
Manažér technických programov
$179K
Chýba vám vaša pozícia?

Vyhľadajte všetky platy na našej stránke s odmeňovaním alebo pridajte svoj plat aby ste pomohli odomknúť stránku.


Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v 66degrees predstavuje Architekt riešení at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $250,848. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v 66degrees je $180,746.

Odporúčané pozície

    Neboli nájdené žiadne odporúčané pozície pre 66degrees

Súvisiace spoločnosti

  • Amazon
  • Flipkart
  • Lyft
  • Intuit
  • Microsoft
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje