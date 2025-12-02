Adresár spoločností
4flow
4flow Manažérsky konzultant Platy

Priemerné Manažérsky konzultant celkové odmeňovanie in Germany v 4flow sa pohybuje od €65.1K do €92.8K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky 4flow. Posledná aktualizácia: 12/2/2025

Priemerná celková odmena

$86K - $101K
Germany
Bežný rozsah
Možný rozsah
$75K$86K$101K$107K
Bežný rozsah
Možný rozsah

Aké sú kariérne úrovne v 4flow?

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Manažérsky konzultant v 4flow in Germany predstavuje ročnú celkovú odmenu €92,824. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v 4flow pre pozíciu Manažérsky konzultant in Germany je €65,056.

