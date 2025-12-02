Adresár spoločností
3Pillar Global
3Pillar Global Manažér softvérového inžinierstva Platy

Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky 3Pillar Global. Posledná aktualizácia: 12/2/2025

Priemerná celková odmena

$74.7K - $90.3K
Czech Republic
Bežný rozsah
Možný rozsah
$69.7K$74.7K$90.3K$95.2K
Bežný rozsah
Možný rozsah

Aké sú kariérne úrovne v 3Pillar Global?

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Manažér softvérového inžinierstva v 3Pillar Global in Czech Republic predstavuje ročnú celkovú odmenu CZK 2,035,669. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v 3Pillar Global pre pozíciu Manažér softvérového inžinierstva in Czech Republic je CZK 1,491,654.

