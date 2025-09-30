Adresár spoločností
3Pillar Global
3Pillar Global Softvérový inžinier Platy v Czech Republic

Mediánový Softvérový inžinier kompenzačný balík in Czech Republic v 3Pillar Global dosahuje CZK 1.13M za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky 3Pillar Global. Posledná aktualizácia: 9/30/2025

Mediánový balík
company icon
3Pillar Global
Software Engineer
Brno, JM, Czech Republic
Celkom za rok
CZK 1.13M
Úroveň
L3
Základný plat
CZK 1.13M
Stock (/yr)
CZK 0
Bonus
CZK 0
Roky v spoločnosti
9 Roky
Roky skúseností
11 Roky
Aké sú kariérne úrovne v 3Pillar Global?

CZK 3.5M

Najnovšie odoslané platy
Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Zahrnuté pozície

Full-Stack softvérový inžinier

Často kladené otázky

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Softvérový inžinier na 3Pillar Global in Czech Republic é uma remuneração total anual de CZK 1,261,120. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na 3Pillar Global para a função de Softvérový inžinier in Czech Republic é CZK 742,486.

