3Pillar Global
3Pillar Global Programový manažér Platy

Priemerné Programový manažér celkové odmeňovanie in India v 3Pillar Global sa pohybuje od ₹5.45M do ₹7.44M za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky 3Pillar Global. Posledná aktualizácia: 12/2/2025

Priemerná celková odmena

$66.6K - $80.6K
India
Bežný rozsah
Možný rozsah
$62.2K$66.6K$80.6K$84.9K
Bežný rozsah
Možný rozsah

Aké sú kariérne úrovne v 3Pillar Global?

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Programový manažér v 3Pillar Global in India predstavuje ročnú celkovú odmenu ₹7,438,817. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v 3Pillar Global pre pozíciu Programový manažér in India je ₹5,450,857.

