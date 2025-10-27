Adresár spoločností
Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky 3M. Posledná aktualizácia: 10/27/2025

Priemerná celková odmena

CRC 31.06M - CRC 37.62M
Costa Rica
Bežný rozsah
Možný rozsah
CRC 28.64MCRC 31.06MCRC 37.62MCRC 40.03M
Bežný rozsah
Možný rozsah

Don't get lowballed

Harmonogram Vestingu

0%

ROK 1

0%

ROK 2

100 %

ROK 3

Typ Akcií
RSU + Options

V spoločnosti 3M podliehajú RSU + Options 3-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 0% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (0.00% ročne)

  • 0% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (0.00% ročne)

  • 100% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (100.00% ročne)

You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.

33.3%

ROK 1

33.3%

ROK 2

33.3%

ROK 3

Typ Akcií
RSU + Options

V spoločnosti 3M podliehajú RSU + Options 3-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 33.3% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (33.30% ročne)

  • 33.3% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (33.30% ročne)

  • 33.3% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (33.30% ročne)

You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.



Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Manažér technických programov v 3M in Costa Rica predstavuje ročnú celkovú odmenu CRC 40,031,074. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v 3M pre pozíciu Manažér technických programov in Costa Rica je CRC 28,642,924.

