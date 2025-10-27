Adresár spoločností
3M
  • Platy
  • Predaj

  • Všetky platy Predaj

3M Predaj Platy

Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky 3M.

Priemerná celková odmena

CA$150K - CA$175K
Canada
Bežný rozsah
Možný rozsah
CA$130KCA$150KCA$175KCA$186K
Bežný rozsah
Možný rozsah

Harmonogram Vestingu

0%

ROK 1

0%

ROK 2

100 %

ROK 3

Typ Akcií
RSU + Options

V spoločnosti 3M podliehajú RSU + Options 3-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 0% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (0.00% ročne)

  • 0% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (0.00% ročne)

  • 100% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (100.00% ročne)

You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.

33.3%

ROK 1

33.3%

ROK 2

33.3%

ROK 3

Typ Akcií
RSU + Options

V spoločnosti 3M podliehajú RSU + Options 3-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 33.3% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (33.30% ročne)

  • 33.3% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (33.30% ročne)

  • 33.3% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (33.30% ročne)

You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.



Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Predaj v 3M in Canada predstavuje ročnú celkovú odmenu CA$186,083. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v 3M pre pozíciu Predaj in Canada je CA$130,417.

