Adresár spoločností
3M
Pracujete tu? Registrujte svoju spoločnosť
    Levels FYI Logo
  • Platy
  • Produktový manažér

  • Všetky platy Produktový manažér

3M Produktový manažér Platy

Produktový manažér odmeňovanie in India v 3M dosahuje ₹8.16M za year pre T3. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky 3M. Posledná aktualizácia: 10/27/2025

Priemerná celková odmena

₹1.72M - ₹2.01M
India
Bežný rozsah
Možný rozsah
₹1.5M₹1.72M₹2.01M₹2.14M
Bežný rozsah
Možný rozsah
Priemer Odmeňovanie podľa Úroveň
Pridať kompenzáciuPorovnať úrovne
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
T1
Product Manager
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
T2
Advanced Product Manager
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
T3
Senior Product Manager
₹8.16M
₹7.94M
₹0
₹217K
T4
Specialist Product Manager
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Zobraziť 2 Viac úrovní
Pridať kompenzáciuPorovnať úrovne

Block logo
+₹5.03M
Robinhood logo
+₹7.73M
Stripe logo
+₹1.74M
Datadog logo
+₹3.04M
Verily logo
+₹1.91M
Don't get lowballed

Harmonogram Vestingu

0%

ROK 1

0%

ROK 2

100 %

ROK 3

Typ Akcií
RSU + Options

V spoločnosti 3M podliehajú RSU + Options 3-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 0% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (0.00% ročne)

  • 0% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (0.00% ročne)

  • 100% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (100.00% ročne)

You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.

33.3%

ROK 1

33.3%

ROK 2

33.3%

ROK 3

Typ Akcií
RSU + Options

V spoločnosti 3M podliehajú RSU + Options 3-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 33.3% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (33.30% ročne)

  • 33.3% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (33.30% ročne)

  • 33.3% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (33.30% ročne)

You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.



Získajte overené platy do vašej schránky

Prihláste sa na odber overených Produktový manažér ponúk.Dostanete rozpis detailov kompenzácie e-mailom. Dozvedieť sa viac

Táto stránka je chránená pomocou reCAPTCHA a Google Zásady ochrany osobných údajov a Podmienky používania sa uplatňujú.

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Produktový manažér v 3M in India predstavuje ročnú celkovú odmenu ₹8,160,140. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v 3M pre pozíciu Produktový manažér in India je ₹1,496,562.

Odporúčané pozície

    Neboli nájdené žiadne odporúčané pozície pre 3M

Súvisiace spoločnosti

  • Caterpillar
  • Raven Industries
  • Canon
  • Emerson
  • Baxter International
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje