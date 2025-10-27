Hardvérový inžinier odmeňovanie in United States v 3M dosahuje $127K za year pre T3. Mediánový yearný kompenzačný balík in United States dosahuje $128K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky 3M. Posledná aktualizácia: 10/27/2025
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
T1
$ --
$ --
$ --
$ --
T2
$ --
$ --
$ --
$ --
T3
$127K
$122K
$0
$4.1K
T4
$ --
$ --
$ --
$ --
Spoločnosť
Názov úrovne
Roky skúseností
Celková kompenzácia
|Nenašli sa žiadne platy
0%
ROK 1
0%
ROK 2
100 %
ROK 3
V spoločnosti 3M podliehajú RSU + Options 3-ročnému harmonogramu vestingu:
0% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (0.00% ročne)
0% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (0.00% ročne)
100% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (100.00% ročne)
You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.
33.3%
ROK 1
33.3%
ROK 2
33.3%
ROK 3
