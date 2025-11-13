Adresár spoločností
3M
  • Platy
  • Finančný analytik

  • Všetky platy Finančný analytik

3M Finančný analytik Platy

Finančný analytik odmeňovanie in United States v 3M dosahuje $90K za year pre T1. Mediánový yearný kompenzačný balík in United States dosahuje $100K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky 3M. Posledná aktualizácia: 11/13/2025

Priemer Odmeňovanie podľa Úroveň
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
T1
Financial Analyst
$90K
$85.5K
$2.5K
$2K
T2
Advanced Financial Analyst
$ --
$ --
$ --
$ --
T3
Senior Financial Analyst
$ --
$ --
$ --
$ --
T4
Specialist Financial Analyst
$ --
$ --
$ --
$ --
Najnovšie odoslané platy
Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Harmonogram Vestingu

0%

ROK 1

0%

ROK 2

100 %

ROK 3

Typ Akcií
RSU + Options

V spoločnosti 3M podliehajú RSU + Options 3-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 0% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (0.00% ročne)

  • 0% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (0.00% ročne)

  • 100% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (100.00% ročne)

You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.

33.3%

ROK 1

33.3%

ROK 2

33.3%

ROK 3

Typ Akcií
RSU + Options

V spoločnosti 3M podliehajú RSU + Options 3-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 33.3% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (33.30% ročne)

  • 33.3% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (33.30% ročne)

  • 33.3% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (33.30% ročne)

You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.



Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Finančný analytik v 3M in United States predstavuje ročnú celkovú odmenu $161,000. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v 3M pre pozíciu Finančný analytik in United States je $111,000.

