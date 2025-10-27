Adresár spoločností
3M
3M Dátový analytik Platy

Priemerné Dátový analytik celkové odmeňovanie in Taiwan v 3M sa pohybuje od NT$490K do NT$668K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky 3M. Posledná aktualizácia: 10/27/2025

Priemerná celková odmena

NT$524K - NT$634K
Taiwan
Bežný rozsah
Možný rozsah
NT$490KNT$524KNT$634KNT$668K
Bežný rozsah
Možný rozsah

Harmonogram Vestingu

0%

ROK 1

0%

ROK 2

100 %

ROK 3

Typ Akcií
RSU + Options

V spoločnosti 3M podliehajú RSU + Options 3-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 0% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (0.00% ročne)

  • 0% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (0.00% ročne)

  • 100% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (100.00% ročne)

You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.

33.3%

ROK 1

33.3%

ROK 2

33.3%

ROK 3

Typ Akcií
RSU + Options

V spoločnosti 3M podliehajú RSU + Options 3-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 33.3% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (33.30% ročne)

  • 33.3% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (33.30% ročne)

  • 33.3% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (33.30% ročne)

You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.



Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Dátový analytik v 3M in Taiwan predstavuje ročnú celkovú odmenu NT$668,339. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v 3M pre pozíciu Dátový analytik in Taiwan je NT$489,731.

