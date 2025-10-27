Priemerné Obchodný rozvoj celkové odmeňovanie in United States v 3M sa pohybuje od $129K do $181K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky 3M. Posledná aktualizácia: 10/27/2025
Priemerná celková odmena
0%
ROK 1
0%
ROK 2
100 %
ROK 3
V spoločnosti 3M podliehajú RSU + Options 3-ročnému harmonogramu vestingu:
0% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (0.00% ročne)
0% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (0.00% ročne)
100% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (100.00% ročne)
33.3%
ROK 1
33.3%
ROK 2
33.3%
ROK 3
