Adresár Spoločností
3Commas
Pracujete tu? Nárokujte si svoju spoločnosť

3Commas Platy

Platový rozsah 3Commas sa pohybuje od $38,745 v celkovej kompenzácii ročne pre Dátový analytik na spodnom konci do $82,802 pre Dátový vedec na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov 3Commas. Naposledy aktualizované: 8/11/2025

$160K

Dostanete zaplatené, nebudete oklamaní

Vyjednali sme tisíce ponúk a pravidelne dosahujeme zvýšenie o 30 tisíc $ (niekedy 300 tisíc $+).Dajte si vyjednať plat alebo váš životopis skontrolovaný skutočnými expertmi - náborármi, ktorí to robia denne.

Dátový analytik
$38.7K
Dátový vedec
$82.8K
Produktový dizajnér
$51K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Produktový manažér
$47.8K
Projektový manažér
$49.8K
Softvérový inžinier
$69.6K
Chýba vaša pozícia?

Hľadať všetky platy na našej stránke kompenzácií alebo pridajte svoj plat aby ste pomohli odomknúť stránku.


FAQ

Najvyššie platená pozícia nahlásená v 3Commas je Dátový vedec at the Common Range Average level s ročnou celkovou kompenzáciou $82,802. To zahŕňa základný plat, ako aj akúkoľvek potenciálnu akciovú kompenzáciu a bonusy.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v 3Commas je $50,354.

Odporúčané ponuky práce

    Nenašli sa žiadne odporúčané ponuky práce pre 3Commas

Súvisiace spoločnosti

  • Coinbase
  • DoorDash
  • Facebook
  • Google
  • PayPal
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje