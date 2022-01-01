Adresár spoločností
23andMe
23andMe Platy

Platy 23andMe sa pohybujú od $48,634 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Produktový dizajnér na spodnej hranici až po $305,520 pre Marketing na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov 23andMe. Posledná aktualizácia: 9/7/2025

$160K

Softvérový inžinier
L1 $137K
L3 $203K
L4 $250K
Manažér programov
Median $170K
Dátový vedec
Median $160K

Obchodný analytik
$181K
Dátový analytik
$147K
Finančný analytik
$175K
Marketing
$306K
Produktový dizajnér
$48.6K
Nábor zamestnancov
$242K
Analytik kybernetickej bezpečnosti
$204K
Manažér softvérového inžinierstva
$269K
UX výskumník
$173K
Najlepšie platenú pozíciu v 23andMe predstavuje Marketing at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $305,520. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v 23andMe je $177,761.

