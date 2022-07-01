Adresár Spoločností
1QBit
Pracujete tu? Nárokujte si svoju spoločnosť

1QBit Platy

Platový rozsah 1QBit sa pohybuje od $64,264 v celkovej kompenzácii ročne pre Softvérový inžinier na spodnom konci do $149,250 pre Manažér softvérového inžinierstva na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov 1QBit. Naposledy aktualizované: 8/10/2025

$160K

Dostanete zaplatené, nebudete oklamaní

Vyjednali sme tisíce ponúk a pravidelne dosahujeme zvýšenie o 30 tisíc $ (niekedy 300 tisíc $+).Dajte si vyjednať plat alebo váš životopis skontrolovaný skutočnými expertmi - náborármi, ktorí to robia denne.

Dátový vedec
$118K
Softvérový inžinier
$64.3K
Manažér softvérového inžinierstva
$149K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Chýba vaša pozícia?

Hľadať všetky platy na našej stránke kompenzácií alebo pridajte svoj plat aby ste pomohli odomknúť stránku.


FAQ

Il ruolo più pagato segnalato in 1QBit è Manažér softvérového inžinierstva at the Common Range Average level con una compensazione totale annuale di $149,250. Questo include lo stipendio base così come qualsiasi potenziale compensazione azionaria e bonus.
La compensazione totale annuale mediana segnalata in 1QBit è di $117,677.

Odporúčané ponuky práce

    Nenašli sa žiadne odporúčané ponuky práce pre 1QBit

Súvisiace spoločnosti

  • Spotify
  • Facebook
  • Microsoft
  • Stripe
  • SoFi
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje