Adresár Spoločností
1Password
Pracujete tu? Nárokujte si svoju spoločnosť

1Password Platy

Platový rozsah 1Password sa pohybuje od $32,474 v celkovej kompenzácii ročne pre Zákaznícky servis na spodnom konci do $218,900 pre Manažér softvérového inžinierstva na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov 1Password. Naposledy aktualizované: 8/19/2025

$160K

Dostanete zaplatené, nebudete oklamaní

Vyjednali sme tisíce ponúk a pravidelne dosahujeme zvýšenie o 30 tisíc $ (niekedy 300 tisíc $+).Dajte si vyjednať plat alebo váš životopis skontrolovaný skutočnými expertmi - náborármi, ktorí to robia denne.

Softvérový inžinier
Junior Developer $124K
Developer $140K
Senior Developer $183K

Backend softvérový inžinier

Full-stack softvérový inžinier

Produktový dizajnér
Median $115K
Zákaznícky servis
Median $32.5K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Produktový manažér
Median $118K
Predaj
Median $139K
Obchodný analytik
$80.2K
Spokojnosť zákazníkov
$137K
Manažér dátovej vedy
$161K
Dátový vedec
$137K
Marketing
$80.6K
Manažér partnerov
$92.6K
Manažér produktového dizajnu
$188K
Obchodný inžinier
$123K
Manažér softvérového inžinierstva
$219K
Technický writer
$117K
UX výskumník
$55K
Chýba vaša pozícia?

Hľadať všetky platy na našej stránke kompenzácií alebo pridajte svoj plat aby ste pomohli odomknúť stránku.


Plán nadobudnutia práv

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

V spoločnosti 1Password podliehajú Granty akcií/equity 4-ročnému plánu nadobudnutia práv:

  • 25% nadobúda sa v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda sa v 2nd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda sa v 3rd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda sa v 4th-ROK (2.08% mesačne)

Máte otázku? Opýtajte sa komunity.

Navštívte komunitu Levels.fyi na interakciu so zamestnancami z rôznych spoločností, získanie kariérnych rád a viac.

Navštíviť teraz!

FAQ

Peran dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di 1Password adalah Manažér softvérového inžinierstva at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan sebesar $218,900. Ini termasuk gaji dasar serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Total kompensasi tahunan median yang dilaporkan di 1Password adalah $123,310.

Odporúčané ponuky práce

    Nenašli sa žiadne odporúčané ponuky práce pre 1Password

Súvisiace spoločnosti

  • Swimlane
  • Alert Logic
  • Security Compass
  • Cybereason
  • Workhuman
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje