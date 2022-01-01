Adresár Spoločností
1mg
1mg Platy

Platový rozsah 1mg sa pohybuje od $16,777 v celkovej kompenzácii ročne pre Softvérový inžinier na spodnom konci do $67,135 pre Produktový manažér na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov 1mg. Naposledy aktualizované: 8/19/2025

$160K

Softvérový inžinier
Software Engineer I $16.8K
Software Engineer II $29.7K

Full-stack softvérový inžinier

Backend softvérový inžinier

Manažér softvérového inžinierstva
Median $63.5K
Produktový dizajnér
$20.3K

Produktový manažér
$67.1K
Manažér programu
$42.9K
FAQ

The highest paying role reported at 1mg is Produktový manažér at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $67,135. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at 1mg is $36,319.

Ďalšie zdroje