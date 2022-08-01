Adresár Spoločností
17LIVE
17LIVE Platy

Platový rozsah 17LIVE sa pohybuje od $32,536 v celkovej kompenzácii ročne pre Obchodný analytik na spodnom konci do $63,680 pre Produktový dizajnér na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov 17LIVE. Naposledy aktualizované: 8/23/2025

$160K

Softvérový inžinier
Median $39K

iOS inžinier

Backend softvérový inžinier

Obchodný analytik
$32.5K
Dátový analytik
$40.5K

Dátový vedec
$50.8K
Produktový dizajnér
$63.7K
Produktový manažér
$41.5K
Manažér softvérového inžinierstva
$58.1K
FAQ

Najvyššie platená pozícia nahlásená v 17LIVE je Produktový dizajnér at the Common Range Average level s ročnou celkovou kompenzáciou $63,680. To zahŕňa základný plat, ako aj akúkoľvek potenciálnu akciovú kompenzáciu a bonusy.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v 17LIVE je $41,479.

