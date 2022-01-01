Adresár spoločností
15Five
Pracujete tu? Registrujte svoju spoločnosť

15Five Platy

Platy 15Five sa pohybujú od $133,000 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Produktový manažér na spodnej hranici až po $180,900 pre Manažér produktového dizajnu na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov 15Five. Posledná aktualizácia: 8/27/2025

$160K

Získaj správny plat, nie len sľuby

Vyrokovali sme tisíce ponúk a pravidelne dosahujeme zvýšenie o 30 000+ USD (niekedy aj 300 000+ USD). Nechaj si vyrokovať plat alebo si nechaj skontrolovať životopis skutočnými expertmi - recruitermi, ktorí to robia každý deň.

Softvérový inžinier
Median $143K
Produktový manažér
Median $133K
Manažér produktového dizajnu
$181K

What do Product Managers even do?

Like seriously, most of them have 0 technical ability. They show up to meetings, and when asked about basic requirements they say "I'll ask leadership" or lean on me to tell them, or give a corporate word salad to get out of the question all together. Then, as the engineer, I'm still left with figuring out the real requirements, socializing them, getting consensus, and implementing it. 

82 46
82 46
Chýba vám vaša pozícia?

Vyhľadajte všetky platy na našej stránke s odmeňovaním alebo pridajte svoj plat aby ste pomohli odomknúť stránku.


Harmonogram Vestingu

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

V spoločnosti 15Five podliehajú Akciové/kapitálové granty 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (2.08% mesačne)

Máte otázku? Spýtajte sa komunity.

Navštívte komunitu Levels.fyi, aby ste sa zapojili do diskusií so zamestnancami z rôznych spoločností, získali kariérne tipy a ďalšie.

Navštíviť teraz!

Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v 15Five predstavuje Manažér produktového dizajnu at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $180,900. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v 15Five je $143,400.

Odporúčané pozície

    Neboli nájdené žiadne odporúčané pozície pre 15Five

Súvisiace spoločnosti

  • Beekeeper
  • Businessolver
  • Genesys
  • Avanade
  • Juniper Square
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje