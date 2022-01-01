Adresár Spoločností
10x Genomics
10x Genomics Platy

Platový rozsah 10x Genomics sa pohybuje od $92,859 v celkovej kompenzácii ročne pre Manažér prevádzky na spodnom konci do $477,375 pre Manažér softvérového inžinierstva na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov 10x Genomics. Naposledy aktualizované: 8/19/2025

$160K

Softvérový inžinier
Median $332K

Softvérový inžinier zabezpečenia kvality (QA)

Strojný inžinier
Median $230K
Biomedicínsky inžinier
$120K

Dátový vedec
$347K
Manažér prevádzky
$92.9K
Informatik (IT)
$203K
Právne oddelenie
$375K
Marketingové operácie
$285K
Optický inžinier
$219K
Produktový dizajnér
$159K
Produktový manažér
$353K
Personálny nábor
$214K
Manažér softvérového inžinierstva
$477K
FAQ

Najvyššie platená pozícia nahlásená v 10x Genomics je Manažér softvérového inžinierstva at the Common Range Average level s ročnou celkovou kompenzáciou $477,375. To zahŕňa základný plat, ako aj akúkoľvek potenciálnu akciovú kompenzáciu a bonusy.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v 10x Genomics je $230,000.

