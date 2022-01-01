Adresár spoločností
10x Banking
10x Banking Platy

Platy 10x Banking sa pohybujú od $112,746 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Softvérový inžinier na spodnej hranici až po $317,800 pre Informačný technológ (IT) na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov 10x Banking. Posledná aktualizácia: 8/31/2025

$160K

Softvérový inžinier
Median $113K

Backend softvérový inžinier

Informačný technológ (IT)
$318K
Produktový manažér
$162K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Manažér softvérového inžinierstva
$123K
Architekt riešení
$198K
Často kladené otázky

The highest paying role reported at 10x Banking is Informačný technológ (IT) at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $317,800. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at 10x Banking is $162,499.

