Adresár Spoločností
1010data
Pracujete tu? Nárokujte si svoju spoločnosť

1010data Platy

Platový rozsah 1010data sa pohybuje od $105,023 v celkovej kompenzácii ročne pre Obchodný analytik na spodnom konci do $263,160 pre Manažér softvérového inžinierstva na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov 1010data. Naposledy aktualizované: 8/23/2025

$160K

Dostanete zaplatené, nebudete oklamaní

Vyjednali sme tisíce ponúk a pravidelne dosahujeme zvýšenie o 30 tisíc $ (niekedy 300 tisíc $+).Dajte si vyjednať plat alebo váš životopis skontrolovaný skutočnými expertmi - náborármi, ktorí to robia denne.

Obchodný analytik
$105K
Dátový vedec
$114K
Softvérový inžinier
Median $125K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

67 18
67 18
Manažér softvérového inžinierstva
$263K
Architekt riešení
$132K
Chýba vaša pozícia?

Hľadať všetky platy na našej stránke kompenzácií alebo pridajte svoj plat aby ste pomohli odomknúť stránku.


FAQ

Il ruolo più pagato segnalato in 1010data è Manažér softvérového inžinierstva at the Common Range Average level con una compensazione totale annuale di $263,160. Questo include lo stipendio base così come qualsiasi potenziale compensazione azionaria e bonus.
La compensazione totale annuale mediana segnalata in 1010data è di $125,000.

Odporúčané ponuky práce

    Nenašli sa žiadne odporúčané ponuky práce pre 1010data

Súvisiace spoločnosti

  • Fortanix
  • Formidable
  • Seeq
  • Mastercard
  • Veritas Technologies
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje