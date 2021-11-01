Adresár Spoločností
Starry
Starry Platy

Platový rozsah Starry sa pohybuje od $104,475 v celkovej kompenzácii ročne pre Strojný inžinier na spodnom konci do $182,408 pre Manažér softvérového inžinierstva na hornom konci.

$160K

Softvérový inžinier
Median $114K
Hardvérový inžinier
$117K
Strojný inžinier
$104K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Produktový manažér
$155K
Projektový manažér
$124K
Manažér softvérového inžinierstva
$182K
Technický manažér programu
$119K
FAQ

