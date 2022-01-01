Adresár Spoločností
Staples Platy

Platový rozsah Staples sa pohybuje od $26,722 v celkovej kompenzácii ročne pre Predaj na spodnom konci do $283,575 pre Finančný analytik na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Staples. Naposledy aktualizované: 8/7/2025

$160K

Softvérový inžinier
Median $135K

Backend softvérový inžinier

Full-stack softvérový inžinier

Dátový vedec
Median $98.5K
Predaj
Median $26.7K

Produktový manažér
Median $138K
Produktový dizajnér
Median $66.4K

UX dizajnér

Obchodný analytik
$119K
Dátový analytik
$69.7K
Finančný analytik
$284K
Marketing
$49.8K
Projektový manažér
$96.5K
Analytik kybernetickej bezpečnosti
$40.2K
Manažér softvérového inžinierstva
$175K
Architekt riešení
$145K
Technický manažér programu
$101K
FAQ

Kõrgeima palgaga roll Staples on Finančný analytik at the Common Range Average level aastase kogukompensatsiooniga $283,575. See sisaldab põhipalka, samuti võimalikke aktsiate kompensatsioone ja boonuseid.
Staples mediaan aastane kogukompensatsioon on $99,500.

