Sally Beauty Holdings
Sally Beauty Holdings Platy

Platový rozsah Sally Beauty Holdings sa pohybuje od $58,800 v celkovej kompenzácii ročne pre Informatik (IT) na spodnom konci do $129,350 pre Softvérový inžinier na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Sally Beauty Holdings . Naposledy aktualizované: 8/8/2025

$160K

Informatik (IT)
$58.8K
Marketing
$68.6K
Produktový manažér
$116K

Softvérový inžinier
$129K
UX výskumník
$113K
Chýba vaša pozícia?

Hľadať všetky platy na našej stránke kompenzácií alebo pridajte svoj plat aby ste pomohli odomknúť stránku.


FAQ

