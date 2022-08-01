Adresár Spoločností
Saks Fifth Avenue
Saks Fifth Avenue Platy

Platový rozsah Saks Fifth Avenue sa pohybuje od $72,471 v celkovej kompenzácii ročne pre Informatik (IT) na spodnom konci do $280,500 pre Manažér softvérového inžinierstva na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Saks Fifth Avenue. Naposledy aktualizované: 8/8/2025

$160K

Softvérový inžinier
Median $200K
Účtovník
$95.5K
Dátový analytik
$79.6K

Dátový vedec
$156K
Grafický dizajnér
$90.5K
Informatik (IT)
$72.5K
Marketing
$114K
Marketingové operácie
$151K
Produktový manažér
$144K
Personálny nábor
$91.8K
Manažér softvérového inžinierstva
$281K
FAQ

Najvyššie platená pozícia nahlásená v Saks Fifth Avenue je Manažér softvérového inžinierstva at the Common Range Average level s ročnou celkovou kompenzáciou $280,500. To zahŕňa základný plat, ako aj akúkoľvek potenciálnu akciovú kompenzáciu a bonusy.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v Saks Fifth Avenue je $114,425.

