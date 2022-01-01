Adresár Spoločností
SAIC
Pracujete tu? Nárokujte si svoju spoločnosť

SAIC Platy

Platový rozsah SAIC sa pohybuje od $40,768 v celkovej kompenzácii ročne pre Dátový analytik na spodnom konci do $651,379 pre Produktový dizajnér na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov SAIC. Naposledy aktualizované: 8/7/2025

$160K

Dostanete zaplatené, nebudete oklamaní

Vyjednali sme tisíce ponúk a pravidelne dosahujeme zvýšenie o 30 tisíc $ (niekedy 300 tisíc $+).Dajte si vyjednať plat alebo váš životopis skontrolovaný skutočnými expertmi - náborármi, ktorí to robia denne.

Softvérový inžinier
L1 $83.6K
L2 $103K
L3 $122K
L4 $169K
L5 $220K

Backend softvérový inžinier

Full-stack softvérový inžinier

Sieťový inžinier

Systémový inžinier

DevOps inžinier

Informatik (IT)
L1 $56.8K
L2 $93.3K
L3 $119K
L4 $164K
Architekt riešení
Median $220K

Cloud architekt

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Dátový vedec
Median $125K
Analytik kybernetickej bezpečnosti
Median $177K
Administratívny asistent
$131K
Letecký a kozmický inžinier
$84.6K
Obchodné operácie
$142K
Obchodný analytik
$75.3K
Dátový analytik
$40.8K
Elektrotechnický inžinier
$230K
Hardvérový inžinier
$161K
Ľudské zdroje
$147K
Manažérsky konzultant
$121K
Strojný inžinier
$104K
Produktový dizajnér
$651K
Produktový manažér
$191K
Manažér programu
$166K
Projektový manažér
$169K
Predaj
$124K
Obchodný inžinier
$136K
Technický manažér programu
$177K
Chýba vaša pozícia?

Hľadať všetky platy na našej stránke kompenzácií alebo pridajte svoj plat aby ste pomohli odomknúť stránku.


FAQ

The highest paying role reported at SAIC is Produktový dizajnér at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $651,379. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at SAIC is $135,675.

Odporúčané ponuky práce

    Nenašli sa žiadne odporúčané ponuky práce pre SAIC

Súvisiace spoločnosti

  • Cognizant
  • CSG
  • Unisys
  • Perficient
  • NETSCOUT
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje