Adresár Spoločností
Recharge
Pracujete tu? Nárokujte si svoju spoločnosť

Recharge Platy

Platový rozsah Recharge sa pohybuje od $48,179 v celkovej kompenzácii ročne pre Dátový vedec na spodnom konci do $103,565 pre Manažér softvérového inžinierstva na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Recharge. Naposledy aktualizované: 8/7/2025

$160K

Dostanete zaplatené, nebudete oklamaní

Vyjednali sme tisíce ponúk a pravidelne dosahujeme zvýšenie o 30 tisíc $ (niekedy 300 tisíc $+).Dajte si vyjednať plat alebo váš životopis skontrolovaný skutočnými expertmi - náborármi, ktorí to robia denne.

Softvérový inžinier
Median $86.4K
Dátový vedec
$48.2K
Marketing
$73.1K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

56 9
56 9
Produktový dizajnér
$76.2K
Produktový manažér
$95.1K
Manažér softvérového inžinierstva
$104K
Chýba vaša pozícia?

Hľadať všetky platy na našej stránke kompenzácií alebo pridajte svoj plat aby ste pomohli odomknúť stránku.


FAQ

O cargo mais bem pago reportado na Recharge é Manažér softvérového inžinierstva at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $103,565. Isto inclui o salário base, bem como qualquer potencial remuneração em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Recharge é $81,331.

Odporúčané ponuky práce

    Nenašli sa žiadne odporúčané ponuky práce pre Recharge

Súvisiace spoločnosti

  • TextNow
  • OPPO
  • Zipcar
  • Hiya
  • SmartThings
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje